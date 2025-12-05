5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比590円安の5万350円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万465.14円に対しては115.14円安。出来高は2万342枚となっている。 TOPIX先物期近は3352ポイントと前日比44ポイント安、現物終値比5.77ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50350-590