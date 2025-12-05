MLB公式サイトは4日（日本時間5日）、今季下位に沈んだ6球団を特集。近年勝てない理由を分析した。今季ア・リーグ西地区の最下位と振るわなかったエンゼルスは、長年構造的な問題を抱えていると指摘した。 ■勝ちに行く姿勢は評価されるも…… MLB公式サイトは同日、「順位表の下位6球団がどのように浮上できるか」と題して記事を公開。今季119敗を喫したロッキーズを筆頭に、ホワイトソックス、ナショナルズ、パイ