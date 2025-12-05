東京・丸の内にある明治生命館。1934年(昭和9年)に竣工した明治生命館は昭和初期におけるオフィスビルの最高峰とも言われる建築物で、1997年に昭和の建物としては初の国の重要文化財に指定された。その1階部分に2025年11月22日、「明治安田CAFE 丸の内」がオープンした。【料理写真】東京観光の際に腰を落ち着けるスポットとしてもおすすめ！国指定重要文化財・明治生命館に「明治安田CAFE 丸の内」オープン (C)Koji Fujii / TOREA