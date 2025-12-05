2025年12月4日、中国のポータルサイト・騰訊網に、日本製品が中国市場で「総崩れ」状態にあるとする、セルフメディア「巨潮WAVE」による文章が掲載された。文章は、広東省中山市にあるキヤノンのプリンター工場が11月に生産停止と閉鎖を発表するなど、日本企業の中国現地工場閉鎖や中国市場撤退の動きが相次いでいることを指摘。ヤクルトが昨年末から今年にかけて上海と広州の工場を相次いで閉鎖し、ソニーが今年8月に携帯電話事業