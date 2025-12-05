滋賀県大津市で去年５月、３０代の男が担当保護司を殺害したとされる事件をめぐり、大津地裁が裁判員裁判の日程を発表しました。初公判は２月１７日（火）に行われ、判決は３月２日（月）に言い渡されます。飯塚紘平被告（３６）は、去年５月に担当保護司の新庄博志さん（当時６０）の自宅（大津市）で保護観察の面接を受けていた際、新庄さんをナイフや斧で刺したり切りつけたりして殺害したとして、殺人などの罪に問われてい