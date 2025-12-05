日清食品は、「完全メシ」シリーズから、「完全メシ 謎肉丼」を2025年12月8日に発売する。食べ応えのある1杯「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミンやミネラルなど33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求したという同シリーズから、「カップヌードル」の人気具材"謎肉"をごはんにたっぷりとのせた商品が登場。"謎肉"から染み出した肉汁と、「カップヌードル」ならではのペッパーがきいたしょうゆ味のつゆがごはんに絡み