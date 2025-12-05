日本マクドナルドは12日より、ハッピーセット4種「おさるのジョージ」、「すみっコぐらし」、絵本『おふとんからでたくない！」、ミニ図鑑『だまし絵と錯視』を期間限定で販売する。【画像】「すみっコぐらし」が“お店屋さんごっこ”ハッピーセット全9種ハッピーセット「すみっコぐらし」は、すみっコぐらしのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ1種の全9種。第1弾のおでんのお店や、野菜とくだもののお店などをテーマにした「