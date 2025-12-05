5日（金）にセリエA男子の第9節が行われ、日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が所属するミラノはアウェーでクーネオと対戦した。 前節では強豪・トレンティーノにストレートで敗戦していたミラノ。今回の相手は、昨シーズンA2の優勝クラブであり、今シーズンよりスーパーリーグに参戦したクーネオだ。 スタメン起用された大塚は第1セット、