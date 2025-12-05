大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』(後7：20〜11：45)で、6年ぶり4回目の司会を務める俳優の綾瀬はるかが取材に応じた。人生で最も緊張した瞬間は、2013年(第64回)の紅白司会者として「花は咲く」を歌ったことだと明かした。【写真】早くも息ぴったり!?有吉弘行の肩に手を添える綾瀬はるか＆今田美桜2025年はNHKの土曜ドラマ『ひとりでしにたい』の主演を務め、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では語りを担当。