日本ハムから国内ＦＡ権を行使した石井一成内野手が西武に移籍することが５日、わかった。今季５位で３年連続Ｂクラスに沈んだ西武は、チーム打率がリーグ最低・２３２。打撃強化が急務で、二塁手を固定できていなかった。石井は早大から２０１６年度ドラフト２位で日本ハムに入団。今季は二塁のレギュラーとして、１０８試合に出て打率・２５９、６本塁打、３０打点。パンチ力のある打撃で存在感を示した。日本ハムからは宣言