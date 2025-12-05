Image: LITHON 2022年12月3日の記事を編集して再掲載しています。ホットカーペットが立った！ …みたいな？ 冬のテレワークは足元が冷えるもの。もし窓際にいたら、足がかじかんで仕事になりませんよね。足元用の暖房器具はアレコレありますが、LITHONが作ったのは脚の周りに巻いて立てる「巻くコタツ KOZUTSUMI」です。30秒で暖まり、周囲に放熱しないので効率的。食卓やソファなどいろんな