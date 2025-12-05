飼育放棄や飼い主の死などで行き場を失った犬や猫が新しい家族とともに暮らす姿を紹介する写真展「命を救ってくれて、ありがとう」（NPO法人C.O.N主催）が、このほど兵庫県尼崎市のつかしんギャラリーで開催された。会場には、保護された犬や猫のさまざまな表情や日常のワンシーンを撮影した写真とエピソードが並び、訪れた人々は興味深い様子で1つ1つの展示を観賞していた。写真展「命を救ってくれて、ありがとう」会場の様子