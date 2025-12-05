お笑いコンビ「はるかぜに告ぐ」がパーソナリティーを務めるラジオ番組では、11月27日に誕生日を迎えたとんずへ“サプライズプレゼント”を企画。酒好きな彼女にノンアルコールビールを積み上げた「ノンアルタワー」やおつまみセットをプレゼントしたのだ。それにちなみ、番組では「世界の誕生日文化」を紹介した。☆☆☆☆【韓国】「わかめスープ」を飲む出産した母親が健康のため「わかめスープ」を飲むことから、母親への感