多くの人々は日々何気なく自動車を運転していますが、実のところ運転には高度な認知機能が必要です。新たにアメリカ・ワシントン大学の研究チームが、「自動車の運転データから認知機能低下の兆候を読み取ることができる」という研究結果を発表しました。Association of Daily Driving Behaviors With Mild Cognitive Impairment in Older Adults Followed Over 10 Years | Neurologyhttps://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.00