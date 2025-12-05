高知県立牧野植物園で南米原産の「トックリキワタ」が6年ぶりに開花し、見頃を迎えています。高知市の県立牧野植物園で6年ぶりに開花した「トックリキワタ」。温室の中でひときわ目を引くピンク色の華やかな花を咲かせています。「トックリキワタ」は南米原産で、牧野植物園のものは高さ約10メートル、幹の下の方が「とっくり」に似ていること、 果実が熟すと白い綿毛が出てくることからこの和名がつきました。牧野植物園で