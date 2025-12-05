年末年始を前に12月5日から高知県内で一斉に交通安全運動が始まり、高知市では、交通量の多いエリアで街頭指導が行われました。年末年始の交通安全運動は、前半期間が12月5日から14日までで、重点目標は「こどもと高齢者の交通事故防止」「飲酒や妨害、暴走運転の根絶」「自転車などの安全利用の促進」「歩行者の保護」の4つとなっています。初日の5日は午前8時から県庁前交差点などで高知市の職員や警察官などが歩行者に交通安全