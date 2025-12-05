サッカー女子代表「なでしこジャパン」のＤＦ北川ひかる（エバートン）が、別人級のモデルショットを披露した。５日までに自身のインスタグラムを更新し、１１月２５日に発売された雑誌「Ｓａｆａｒｉ」の掲載を報告し「是非みてみてね」と呼びかけた。「素敵な時間をありがとうございました」とスタッフに感謝し、撮影ショットをアップ。上下デニムコーデにジャケットを合わせたコーデで笑顔を見せた。フォロワーは「可愛