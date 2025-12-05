ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が５日、都内で行われたプレミアムウォーター「生天然水」の新ＣＭ発表会に出席した。新アンバサダーに就任し、ＣＭでも着用した全身白をベースにした衣装で登場。自宅にも設置したという、お気に入りのサーバーの水を一気飲み。「ダンスレッスンをしたり歌ったりしていると乾燥するし、気づいたら飲むようにしている。サウナに行く前と帰ってから大量に飲む。この冬は乾燥しますが、僕にとって乾燥