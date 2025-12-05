林総務相は5日の会見で2016年1月から交付を開始したマイナンバーカードの保有枚数が、12月3日時点で1億枚となり保有者の割合が人口の8割を超えたことを公表しました。林総務相は1億枚を超えた要因について、「マイナ保険証や官民の様々なサービスのオンラインでの利用拡大、マイナポイント、コンビニ交付、マイナ救急の展開など、カードの利便性拡大に努めてきた取り組みの成果だ」と述べました。今後の取り組みについては「マイナ