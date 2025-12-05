覚醒剤を使用して車を運転し、ひき逃げした疑いで62歳の男が逮捕された。男は追突事故を起こした後、被害者に「救急車を呼んだ」と声をかけたが、その後、車に乗って一方通行の道路を逆走するなどして逃走した。男はひき逃げは認めているものの、覚醒剤の使用については容疑を一部否認している。「救急車呼んだ」声かけた後に車で逃走10月12日、東京・台東区の道路でカメラが捉えたのは白い車だ。そこから降りてきたのは鈴木英正容