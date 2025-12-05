タレントの香取慎吾（48）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。街中での出来事を伝えた投稿が反響を呼んでいる。香取は「餅つきやってるとこ通りがかり餅つかせてもらいきな粉の餅食べさせてもらった」と報告。「幸せもっちり」と、笑顔の絵文字を添えた。この投稿にフォロワーからは「そんな偶然に出会いたい…」「そんな おじゃMAPみたいな現実ある？ 笑」「え？飛入り参加？」「さすが一億人のアイドル」「急に慎