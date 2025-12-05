自民党と日本維新の会は、衆議院の議員定数を削減するための法案を5日にも国会に提出する方針です。自民党は午前11時から総務会を開き法案の審査をしていて、党内の一部に慎重な意見があるものの了承される見通しです。今回の法案では、与野党で協議し1割を目標に定数を削減するとした上で、1年以内に結論を得られなければ、小選挙区と比例代表合わせて45議席を自動的に削減する規定を盛り込んでいます。自民と維新は政策責任者に