【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は4日、米IT大手メタ（旧フェイスブック）のザッカーバーグ最高経営責任者（CEO）が、仮想空間サービスなど「メタバース」関連事業の予算を最大3割削減する方針だと報じた。