日韓首脳会談、高市総理の地元でおこなう方向で調整されています。日韓両政府は、高市総理と李在明大統領の首脳会談を来年1月中旬、総理の地元・奈良県でおこなう方向で調整に入りました。これは「シャトル外交」の一環で、10月、韓国での首脳会談の際、李大統領が次は自分が日本を訪れる番だと話していました。高市総理は李大統領を地元に招くことで、信頼関係の構築につなげたい考えです。