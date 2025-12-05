今シーズン最強の寒波の影響で、5日朝は広い範囲で強い冷え込みとなりました。また、日本海側では5日も積雪の増加に注意が必要です。5日朝は各地で厳しい冷え込みとなり、北海道・斜里町では午前4時前に最低気温がマイナス17.8度を観測し、今シーズン全国で最も気温が下がりました。街の人は「体感的に突然雪が降ったので寒く感じる。（Q.この時期にこんな寒さは？）ちょっと早い気がする」と話します。また関東でも気温が下がり、