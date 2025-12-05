来年の干支「うま」をかたどった焼き物の鈴「土鈴」づくりが佐渡市の工房で行われています。素朴な表情が魅力の「土鈴」。色付けをへて来年の干支「うま」が完成しました。佐渡市の工房では製作のピークを迎え、可愛らしい表情を浮かべた作品がずらりと並びます。すべて手作業のため大きさや模様が少しずつ異なり、揺らすと柔らかな鈴の音色が響きます。「佐渡島の金山」の世界遺産登録で観光客が増えたことで3割ほど注文が