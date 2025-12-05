ウェルス・マネジメントグループは、バンヤン・グループと共同出資し、「カッシーア・白馬（仮称）」を2028年に開業する。建物は地上5階建て、客室は全76室で、平均面積は40.53平方メートル。全客室にキッチンとバルコニーなどを備える。館内にはレストラン、カフェテラス、大浴場、スキーロッカールームを完備する。設計とインテリアデザインは光井純アンドアソシエーツ建築設計事務所、施工は守谷商会が手掛ける。白馬村の別荘エ