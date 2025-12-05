全日本空輸（ANA）は、映画「スター・ウォーズ」とのプロジェクトによる特別塗装機「C-3PO ANA JET」（ボーイング777-200型機、機体記号：JA743A）の運航を、2026年1月9日をもって終了する。1月7日から9日にかけては、投入便を固定する。1月7日には東京/羽田〜大阪/伊丹線のNH17/34便、大阪/伊丹〜沖縄/那覇線のNH765/766便、東京/羽田〜札幌/千歳線のNH77/84便、1月8日と9日には東京/羽田〜札幌/千歳線のNH51/54/63/66便、東京/羽