【全国の天気】北日本は雲が広がりやすく、日本海側を中心に雪の降る所があるでしょう。北陸は雪や雨が降ったりやんだりで、雷を伴う所もありそうです。山陰は夕方にかけて雨や雷雨となるでしょう。関東から西日本の太平洋側は、晴れ間の出る所が多いでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。【予想最高気温】前日と比べると2℃前後高くなりますが、この時期としてはまだ低い所が多そうです。関東から西