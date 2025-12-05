西武・佐藤隼輔投手（２５）が５日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、５００万円減の３８００万円（金額は推定）でサインした。プロ４年目の今季は２０試合の登板にとどまり、０勝２敗６ホールド、防御率６・４１と結果を残せず。「途中からは投げるたびに打たれているところもあり、解決策が分からないままズルズルいってしまった」と７月１６日・日本ハム戦（ベルーナＤ）を最後に１軍戦から遠ざかった。チーム