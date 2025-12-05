プロ野球・ヤクルトは5日、小川淳司GM(ゼネラルマネージャー)の退任と青木宣親GM就任を発表しました。小川GMは今月末をもって退任。青木新GMは来年1月1日より就任します。青木新GMは日米通算2730安打、3度の首位打者など輝かしい成績を残し、2024年のシーズンで現役を引退。今年はGM特別補佐を務めていました。