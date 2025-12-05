西武・仲三河優太外野手（２３）が５日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、１４０万円増の６５０万円（金額は推定）でサインした。プロ５年目の今季は１軍初出場を果たしたものの、５試合の出場にとどまり、「５年目なんですけど、一番濃い１年になった。育成２年目ということでバッティングを期待されている中で、ファームの試合で結果を出せたことは良かった」と振り返った。大阪桐蔭から２０年ドラフト７位で入