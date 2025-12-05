去年、首都圏で相次いだ「闇バイト」による連続強盗事件。一連の事件発生から1年3か月あまり。指示役とみられる4人の逮捕に至った背景には、「トクリュウ」ならではの弱点がありました。警視庁クラブから報告です。合同捜査本部の会見では、捜査で集めた証拠について、「指紋やDNAが合致するなど明確なものはなかった。単体では決め手にならないが、小さな点が集まると全体像が出てくる。点を集めるのに非常に時間がかかった」と説