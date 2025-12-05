2024年関東で相次いだ一連の強盗事件で、1都3県の警察の合同捜査本部は首謀者とみられる男4人を逮捕しました。一連の強盗事件では実行役ら51人がすでに逮捕されていますが、その多くが「闇バイト」に安易に応募したことで、犯罪に手を染めていった実態が裁判の記録などから見えてきます。1都3県の合同捜査本部は、関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、千葉県市川市の強盗致傷事件について、首謀者とみられる男4人を逮捕したと明ら