きのう、山口県宇部市の広い範囲で都市ガスが漏れた事故で、1万2000件あまりへのガスの供給は停止したままです。きょうも市民生活への影響が続いています。きのう、山口県宇部市で発生したガス漏れ事故で、山口合同ガスは1万2500件のガスの供給を停止しました。住民「ガスがないっていうのは困りますね、お風呂も入れないし。（食事は）パンとかレトルト食品で済ませた」こちらの飲食店では、30人の予約が入っていますが、ガスが復