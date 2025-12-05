広島の中村奨成外野手が５日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、２２００万円増の年俸３０００万円（金額は推定）でサインした。８年目の今季は１０４試合で２割８分２厘、９本塁打、３３打点でキャリアハイを大きく更新し、３・７５倍の大幅昇給を勝ち取った。「正直ここまで上がると思ってなかったのでビックリしてますけど、来年はこれにふさわしい活躍をしないといけないと思っています」本塁打は４年ぶりだった