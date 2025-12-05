お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が4日深夜に放送されたテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。人見知り克服法を明かした。「僕は人見知り克服したと思っている」という新山。「NSCでもほとんど友達いないみたいな状態だったんですけど、芸人としてあかんなって思って、人見知りやめようと思って、やめました」ときっぱり明かした。克服法について、「けっこう頑張りました。コンビニの店員さんに