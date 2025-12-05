愛知県豊橋市の寺で「冬に咲く桜」が見頃を迎えています。 【写真を見る】冬に咲く桜「ヒマラヤザクラ」が見頃 モミジとのコントラストも楽しめる 愛知・豊橋市の普門寺 「もみじ寺」として知られる普門寺では、晩秋から冬に咲く「ヒマラヤザクラ」が満開を迎えています。 ネパールなどヒマラヤ地方が原産で、ソメイヨシノに似た薄いピンクの花を咲かせます。 境内には20本ほどあり、ことしは例年より1週間ほど遅い先月