日本スケート連盟は５日、ショートトラックで来年２月に行われるミラノ・コルティナ五輪の日本代表選手選考基準を満たした６人を発表した。男子は宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大）が選ばれた。女子は中島未莉（みれい、トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）が選出された。ミラノ五輪代表選手は、次週行われる全日本選手権（１３〜１４日、東京辰巳アイスアリーナ）