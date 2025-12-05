timeleszの菊池風磨（30）が5日、都内でウオーターサーバー「プレミアムウォーター」の「“生”天然水」新CM発表会に出席した。2025年も残り1カ月。製品にちなみ、今年初めて生で見て感動したのは「バスケットボールの日本代表の試合」とし、「サウジアラビアに見に行かせていただいた。それは感動しました。代表戦を生で見るのは初めてだったので、興奮しました」と話した。学生時代はバスケ部で「バスケ少年としては夢。迫力