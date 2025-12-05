飛騨地方の正月を彩る「花もち」作りが、岐阜県高山市で最盛期を迎えています。 【写真を見る】「花もち」作りが最盛期 冬に花が少ない飛騨地方の正月を彩る 出荷は関東や関西にも… 岐阜･高山市 花もちは花に見立てた紅白の餅を、木の枝に巻き付けたもので、冬に花が少ない飛騨では正月の飾り物として、古くから親しまれています。高山市江名子町の作業場では先月中旬から作業が始まり、地元でとれた餅米で作った紅白の餅を幅1