埼玉県吉見町で5日、専門学校のスクールバスが横転する事故があり、20人が病院に搬送された。いずれも意識はあり、軽傷だという。午前8時すぎ、吉見町大串で「バスが田んぼに転落している」と110番通報があった。警察によると、専門学校のスクールバスが直線道路から左側に道を外れ、田んぼに横転したとみられる。この事故でスクールバスに乗っていた20人が病院に搬送されたが、全員軽傷だという。警察は事故の原因を調べている。