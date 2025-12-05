timelesz菊池風磨（30）が5日、都内でプレミアムウォーター「“生”天然水」新CM発表会に出席した。同商品の新ブランドアンバサダーに就任。この日は2種類の水を飲んで同商品を当てる飲み比べなどの企画に挑戦し、「“生”天然水」を味わった。今年、生で見て感動したものを問われると、8月にサウジアラビアでバスケットボール日本代表の試合を観戦したことを挙げ、「バスケ部だったけど、代表戦を生で見るのは初めてだった。バス