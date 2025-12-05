企業によっては、業績悪化や組織再編などにあわせて早期退職が提示されるケースは少なくありません。 「早期退職で500万円の上乗せ金を支給します」といった形で提示されると、早期退職のほうが得に見えることもあるでしょう。しかし実際には 退職金、年金、社会保険料、その後の働き方など、さまざまな要素によって、早期退職が得かどうかは決まります。 本記事では、モデルケースをもとに、早期退職と定年