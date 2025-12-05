【モデルプレス＝2025/12/05】女優の長谷川京子が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】長谷川京子「おしゃれ」ネギ入り卵焼き・炒め物など入った手作り弁当◆長谷川京子、手作り弁当公開長谷川は「Good Morning」とコメントをつけ、曲げわっぱの弁当を公開。ネギ入りの卵焼きやエビとブロッコリーの炒め物、青菜などが彩り良く詰められ、フルーツが添えられている。◆長谷川京子の手作り