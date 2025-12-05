香川県警本部 香川県警は2025年12月10日から2026年１月10日まで、年末年始の交通安全県民運動を実施します。 歩行者優先を徹底するよう、車や自転車の運転者に呼び掛けます。夕暮れ時・夜間の事故防止、飲酒運転の根絶、高齢者の安全、後部座席のシートベルト着用などを重点に啓発します。 香川県警では、高齢者ドライバーが運転に不安を感じたら、「#8080」に相談するよう呼び掛けています。また自転車は原