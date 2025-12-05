名古屋市が東日本大震災の発生直後から続ける、被災地・岩手県陸前高田市への職員の派遣を、2026年3月で終了する方針を固めたことがわかりました。名古屋市は、津波で大きな被害を受け職員111人が犠牲になった陸前高田市に対して、部署をまたいでのべ262人の職員を派遣し、「行政まるごと支援」として被災者への対応からまちづくりまで広く復興を支えてきました。2025年度は防災業務に関わる職員1人を派遣していましたが、沿