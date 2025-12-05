エテュセが2025年冬の新色コレクションを発表！今季のテーマは「リッチな輝き×血色感」。目元には、くすまず自然な陰影の「キャメルカラー」とピンクをメインにしたアイシャドウパレット、そして「チェリーブラック」のリキッドライナーで柔らかく引き締めた目元を演出。さらに、新色「ダークチェリー」のティントルージュが唇に深みと透け感のある艶やかな発色をプラスします。 目元