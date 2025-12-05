性被害揉み消し役に抜擢されたのは大手芸能プロ幹部・明石隆之（横山裕）。柴咲コウ主演のABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』第3話で、良心の呵責と義務の狭間で引き裂かれる姿を好演する。【映像】「大物俳優の性加害を隠蔽」大手芸能プロ幹部を演じる横山裕華々しい芸能界の、表には決して出ないリアルな裏側をテーマにした『スキャンダルイブ』。不可解なスキャンダルに揺れる新興芸能事務所VS週刊誌の熾烈な攻防を