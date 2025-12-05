去年、千葉県船橋市の医療施設に21歳の男性の遺体が遺棄された事件で、警察は、男性に暴行を加えて死亡させたとして、新たに男3人を逮捕しました。【映像】船橋市の医療施設山科力輝容疑者（23）、小川峻矢容疑者（22）、野村紘汰容疑者（24）の3人は去年8月26日未明、船橋市内の公園で三浦未来さん（当時21）の顔を殴るなどの暴行を加えて死亡させた疑いがもたれています。山科容疑者と小川容疑者は、この前の日にも東京・